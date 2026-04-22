Вагенкнехт: почему немцы, а не украинский олигарх оплачивают войну?

Москва22 апр Вести.Один вопрос после известия о покупке украинским миллиардером Ринатом Ахметовым (Минюст России признал его членом запрещенного экстремистского сообщества) пятиэтажного особняка с видом на море в Монако возник к немцам у сооснователя немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сары Вагенкнехт.

Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

Украинские миллиардеры? Почему немецкие налогоплательщики, а не господин Ахметов оплачивают войну? написала она о войне, на продолжение которой Владимир Зеленский просит у Евросоюза кредит на 90 миллиардов евро

Ранее агентство Bloomberg сообщила о крупнейшей сделке на мировом рынке недвижимости. Это самая крупная покупка в истории, подчеркивает агентство, описывая приобретение богатейшим человеком Украины Ринатом Ахметовым пятиэтажного особняка с 21 комнатой, джакузи и бассейном, а также с восьмью местами для парковки, который в начале XX века принадлежал бельгийскому королю Леопольду II.

Политолог, директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков ранее для ИС "Вести" объяснил, что главные выгодополучатели от 90-миллиардного кредита для Украины – представители ВПК стран ЕС. По его мнению, заработают и страны, в которых расположены военные производства. Это, прежде всего, ФРГ, Франция, Швеция.

После того, как в МИД ФРГ в связи с публикацией Минобороны РФ адресов предприятий в Европе, где производят беспилотники для Украины, вызвали российского посла Сергея Нечаева, глава МИД России Сергей Лавров заявил Павлу Зарубину для ИС "Вести", что "на немцах шапка сгорела". Глава российской дипломатии добавил, что Берлин понимает, что совершает поступки, которые принесут "не очень хорошие новости" для него самого.