Лавров: Берлин понимает, что делает нечто нехорошее для самого себя

"На немцах шапка сгорела": Лавров высказался о реакции ФРГ на данные МО РФ

Москва22 апр Вести.Берлин понимает, что совершает поступки, которые "не очень хорошие новости" принесут для него самого. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Так министр прокомментировал вызов российского посла Сергея Нечаева в МИД Германии в связи с публикацией Минобороны РФ адресов предприятий в Европе, где производят беспилотники для Украины.

Значит, на немцах шапка сгорела. Они, значит, понимают, что делают нечто, что принесет не очень хорошие новости для них самих сказал Лавров

Лавров отметил, что дискуссии политологов о выводах Москвы в отношении Берлина "отражают то, что находится в планах российского руководства".

Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Россия озабочена милитаризацией Германии.