Москва20 апрВести.МИД Германии вызвал посла России в Берлине Сергея Нечаева в связи с тем, что ранее Минобороны РФ опубликовало адреса предприятий в Европе, где производят беспилотники для Украины. Об этом германское ведомство написало в соцсети X.
В сообщении говорится, что ФРГ "не позволит себя запугать", а "угрозы и всякого рода шпионская деятельность в Германии совершенно неприемлемы".
Прямые угрозы России против целей в Германии являются попыткой ослабить нашу поддержку Украины и проверить нашу сплоченностьзаявили в германском МИД
15 апреля Минобороны РФ обнародовало названия и адреса предприятий на территории Евросоюза, где, по данным ведомства, производятся БПЛА для Киева.