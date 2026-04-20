Посла России в ФРГ вызвали в МИД

Посла России в ФРГ вызвали в МИД

Москва20 апр Вести.МИД Германии вызвал посла России в Берлине Сергея Нечаева в связи с тем, что ранее Минобороны РФ опубликовало адреса предприятий в Европе, где производят беспилотники для Украины. Об этом германское ведомство написало в соцсети X.

В сообщении говорится, что ФРГ "не позволит себя запугать", а "угрозы и всякого рода шпионская деятельность в Германии совершенно неприемлемы".

Прямые угрозы России против целей в Германии являются попыткой ослабить нашу поддержку Украины и проверить нашу сплоченность заявили в германском МИД

15 апреля Минобороны РФ обнародовало названия и адреса предприятий на территории Евросоюза, где, по данным ведомства, производятся БПЛА для Киева.