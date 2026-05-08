Москва8 маяВести.Бюрократы, которые засели в Евросоюзе, всячески поощряют реваншистские настроения, распространяющиеся в Германии и других частях евроатлантики. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Свое заявление Лавров сделал во время торжественной церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании дипведомства.
В... Германии тоже призадумались относительно того, куда движется атлантическая евроинтеграция во главе с бюрократами, которые засели в Брюсселе и всячески поощряют подобные реваншистские настроения и в Германии, да и в других частях евроатлантикисказал дипломат
Ране зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о милитаризации Германии, отметив, что Россия должна держать боеспособные войска на западных рубежах.