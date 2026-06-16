Конструкции по безопасности Евросоюза направлены против РФ, заявил Лавров Лавров: Евросоюз выстраивает конструкции по безопасности против России

Москва16 июн Вести.Все конструкции по безопасности Евросоюза выстраиваются против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, ЕС стремится стать отдельным военным блоком на фоне охлаждения администрации президента США Дональда Трампа к Европе.

…Сами в одиночку члены ЕС не справятся и англичане, по нашим данным, продвигают идею создания отдельного военного союза с участием наиболее ярых русофобов из нынешнего ЕС, с участием Лондона, Украины… за всем этим стоит одна очевидная истина: ЕС все свои конструкции в сфере укрепления безопасности выстраивает против России сказал глава МИД РФ

Ранее Лавров заявил, что послы Евросоюза, которые приехали в МИД РФ на прошлой неделе, демонстрировали навязчивое желание участвовать в переговорах по Украине.