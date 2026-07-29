Лавров: на нас ополчился весь "цивилизованный" мир

Лавров заявил, что на Россию ополчился весь "цивилизованный" мир Лавров: на нас ополчился весь "цивилизованный" мир

Москва29 июл Вести.Весь "цивилизованный" мир ополчился против Российской Федерации. Об этом говорится в интервью Министра иностранных дел Российской Федерации, лидера предвыборного списка партии "Единая Россия" С.В.Лаврова генеральному директору агентства ТАСС А.О.Кондрашову.

Глава МИД подчеркнул, что Запад охотно поддерживает различные антироссийские сообщества, организованные в Европе, которые ставят своей целью расколоть Россию.

Ситуация нешуточная, президент этого не скрывает, на нас ополчился весь цивилизованный, так сказать, мир, который так сам себя называет сказал Лавров

Ранее Лавров заявил, что Москва предпочитает переговоры, но от целей СВО не отступит.