Лавров: РФ показала Западу, что у нее есть собственная гордость Лавров: Россия показала Западу, что у нее есть собственная гордость

Москва29 июл Вести.Россия показывала Западу, что у нее есть собственная гордость, еще до Мюнхенской речи президента РФ Владимира Путина, которую он произнес в 2007 году. Об этом заявил Министр иностранных дел Российской Федерации, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С. В. Лавров в интервью генеральному директору агентства ТАСС А. О. Кондрашову.

Он подчеркнул, что в России до последнего не теряли надежды, что Запад сможет осознать наличие национальной гордости у РФ.

Тогда думали [на Западе]: "Хорошо, Россия травоядная. Она послушная, но надо, чтобы она просто вот следовала всему, что мы будем обозначать". Когда выяснилось, что Россия непослушная, что у России есть собственная гордость, это проявляться стало еще до Мюнхенской речи 2007 года, о которой вы вспомнили, когда Владимир Владимирович [Путин] просто, ну, предельно откровенно, по-честному все изложил в контексте дискуссии, которая вся была пронизана лицемерием по большому счету. До этого тоже были моменты, но мы не теряли надежды на то, что Запад одумается, что все это просто временные какие-то рецидивы, которые он должен себе подавить рассказал Лавров

Ранее он прокомментировал позицию Запада по переговорам на Украине. По его словам, все, что предлагается России, является ультиматумами.