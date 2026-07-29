Москва29 июл Вести.Страны Прибалтики являются главными беспредельщиками, которые Запад натравливает на РФ. Об этом заявил Министр иностранных дел Российской Федерации, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С. В. Лавров в интервью генеральному директору агентства ТАСС А. О. Кондрашову.

Он напомнил, что Прибалтику стали втягивать в структуры НАТО еще в 2004 году.

Прибалтика, когда в 2004 году я только-только занял министерский пост, и стали Прибалтику втягивать в очередную волну расширения НАТО. … Президент [РФ Владимир Путин] спросил у них: "Зачем вы это делаете? Мы же договаривались". "Ой, вы понимаете, ну вот у них осталось от периода пребывания в составе Советского Союза, такое ощущение, что они были оккупированы, подневольны, и у них этот вот страх по-прежнему остается. А мы их в НАТО и в Евросоюз возьмем, и они успокоятся". Ну и что, успокоились они? Они сейчас главные … боеголовки, которых натравливают на нас, зная их такой горячий характер эстонских парней. Литва с Латвией сейчас заявили, что они отменяют запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. Так что полагаться нужно только на себя заявил Лавров

Ранее Лавров рассказал о том, как РФ продемонстрировала Западу свою гордость. По его словам, этот произошло еще Мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году.