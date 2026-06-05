Москва5 июн Вести.Запад всегда открыто демонстрировал, что хочет лишить соседей России преимуществ от партнерства с ней, он продолжает вынашивать идею о расчленении страны с момента развала Советского союза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

С таким утверждением он выступил в интервью газете "Известия".

Запад никогда не скрывал, что хочет лишить наших соседей преимуществ от сотрудничества с Россией и хочет, чтобы они заплатили цену той авантюры, которую Запад всегда вынашивал и продолжает вынашивать, имея в виду подавление, а еще лучше расчленение России сказал министр

По его словам, такие мысли стали "особенно активно вращаться в головах западных элит после того, как исчез Советский Союз и сформировалось Содружество Независимых Государств" (СНГ), а впоследствии и другие международные структуры – Евразийский экономический союз, Организация Договора о коллективной безопасности.

Лавров отметил, что Запад начал свое давление "практически сразу, в 1990-е годы, с Украины".

Глава внешнеполитического ведомства вспомнил, как Запад пытался затащить Украину на европейский рынок в 2014 году. По словам главы МИД РФ, Москва предупреждала Киев об обязательствах по тарифам, "по другим торговым вопросам, которые противоречат зоне свободной торговли в рамках СНГ", ожидающих украинское руководство в случае подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как указал Лавров, власти РФ тогда "объяснили, что надо встретиться Евросоюзу, Украине и нам и обсудить, как из этой ситуации выйти".

Он напомнил, как бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу "заявил, что это не дело России – совать свой нос в отношения между Европой и Украиной".

То есть всегда [с их стороны] было противопоставление "или-или" – либо с нами, либо против нас. И все это остается до сих пор заключил глава российского ведомства

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала напряженность в отношениях Москвы и Еревана и заявила, что Запад относится к Армении с позиции захвата ее ресурсов.