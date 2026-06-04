Москва4 июнВести.Запад и США относятся к Армении с позиции захвата чужих ресурсов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив особый интерес стран к редкоземельным металлам.
Дипломат в интервью ТАСС на полях ПМЭФ призвала не питать иллюзий в отношении расположения Запада к Еревану.
Логика подхода "отбирать, грабить, присваивать себе, унижать и уничтожать" на Западе, к сожалению, жива, и они ее применяют, в том числе на Кавказесказала она
В качестве примера Захарова привела недавний визит в Ереван госсекретаря США Марко Рубио. По словам представителя МИД, американец не стал заключать требующие равноправия международные договоры. Вместо этого он подписал декларативные документы, в которых явно прослеживается уклон в сторону ресурсоемких отраслей и редкоземельных сфер.
То есть как бы никакой ответственности, но застолбить то, что является действительно необходимой частью будущего развития, учитывая цифровизацию, высокие технологии и искусственный интеллект, они застолбилирезюмировала Захарова
Россия же, подчеркнула дипломат, уже длительное время предлагает другой подход - не бороться за чужие ресурсы, а развивать отношения на взаимоуважительной и взаимовыгодной основе.
Ранее Ереван анонсировал совместный проект с Вашингтоном, направленный на поиск редкоземельных металлов в недрах Армении. В мае был также подписан меморандум по добыче и переработке критических минералов.