Москва28 маяВести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Вашингтон проведут совместный проект по исследованию армянских недр на наличие редкоземельных минералов.
По его словам, развитие технологий искусственного интеллекта значительно повысило значение критически важных минералов и редкоземельных металлов для мировой экономики.
Есть важный проект, который мы должны осуществить совместно с США. Это изучение недр Армении с использованием современных технологий и в соответствии с современными экономическими технологиямисказал Пашинян журналистам
Он уточнил, что для исследований планируется использовать современные спутниковые технологии, позволяющие получать более точные данные при сканировании территории.
Вместе с тем Пашинян напомнил, что подписанный 26 мая меморандум между Арменией и США по добыче и переработке критических минералов предусматривает расширение возможностей армянских геодезических служб.
Вместе с США мы будем работать над новой геодезической картой Армениизаключил глава армянского правительства