Пашинян: Армения и США изучат армянские недра на редкоземельные минералы

Москва28 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Вашингтон проведут совместный проект по исследованию армянских недр на наличие редкоземельных минералов.

По его словам, развитие технологий искусственного интеллекта значительно повысило значение критически важных минералов и редкоземельных металлов для мировой экономики.

Есть важный проект, который мы должны осуществить совместно с США. Это изучение недр Армении с использованием современных технологий и в соответствии с современными экономическими технологиями сказал Пашинян журналистам

Он уточнил, что для исследований планируется использовать современные спутниковые технологии, позволяющие получать более точные данные при сканировании территории.

Вместе с тем Пашинян напомнил, что подписанный 26 мая меморандум между Арменией и США по добыче и переработке критических минералов предусматривает расширение возможностей армянских геодезических служб.