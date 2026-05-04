Пашинян заявил о важности сотрудничества Армении с НАТО

Пашинян высказался о сотрудничестве Армении с НАТО Пашинян заявил о важности сотрудничества Армении с НАТО

Москва4 мая Вести.Премьер Армении Никол Пашинян на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о важности углубления партнерства с альянсом для Еревана. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства на официальном сайте.

В ходе встречи Пашинян и Рютте обсудили региональную безопасность, а также текущий статус и перспективы сотрудничества Армении и Североатлантического альянса.

Пашинян подчеркнул важность дальнейшего углубления партнерства, отметив шаги, предпринимаемые в направлении демократических реформ и развития потенциала в оборонной сфере говорится в сообщении

Марк Рютте прибыл в Армению для участия в саммите Европейского политического сообщества 3 мая. Также в армянскую столицу прилетели премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, глава киевского режима Владимир Зеленский.