Москва4 маяВести.Премьер Армении Никол Пашинян на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о важности углубления партнерства с альянсом для Еревана. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства на официальном сайте.
В ходе встречи Пашинян и Рютте обсудили региональную безопасность, а также текущий статус и перспективы сотрудничества Армении и Североатлантического альянса.
Пашинян подчеркнул важность дальнейшего углубления партнерства, отметив шаги, предпринимаемые в направлении демократических реформ и развития потенциала в оборонной сфереговорится в сообщении
Марк Рютте прибыл в Армению для участия в саммите Европейского политического сообщества 3 мая. Также в армянскую столицу прилетели премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, глава киевского режима Владимир Зеленский.