Рютте приехал в Армению на саммит Европейского политического сообщества

Генсек НАТО прибыл на саммит в Армению Рютте приехал в Армению на саммит Европейского политического сообщества

Москва3 мая Вести.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал в Армению для участия в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), сообщила пресс-служба армянского кабмина.

Саммит пройдет в понедельник, 4 мая.

Для участия в восьмом саммите Европейского политического сообщества в Армению прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказано в сообщении

Уточняется, что в международном аэропорту "Звартноц" его встретил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Ранее сообщалось, что также в Ереван на саммит прибыли глава киевского режима Владимир Зеленский, британский премьер Кир Стармер, французский президент Эммануэль Макрон и ряд других европейских лидеров.