11:32Олег ИлюхинВ миреГенсек НАТО приехал в КиевГенсек НАТО Рютте прибыл с визитом в Киев© GloballookpressСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква3 июнВести.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в столицу Украины. Об этом сообщают местные СМИ.О целях визита Рютте не сообщается.В конце апреля Киев посещали президент Молдавии Майя Санду и принц Гарри.Читайте такжеГенсек НАТО предложил каждой стране выделять Украине по 0,25% ВВП12:07 14 маяПашинян высказался о сотрудничестве Армении с НАТО15:31 4 маяГенсек НАТО прибыл на саммит в Армению21:23 3 маяРютте назвал главных противников вступления Украины в НАТО08:06 10 апрУкраине больше не светит членство в НАТО19:08 9 апрГенсек НАТО встретится с Трампом в Вашингтоне на следующей неделе01:33 2 апрРютте заявил, что Зеленский хочет заключить мирную сделку с Москвой06:58 23 марЛидеры ряда стран Европы прибыли в Киев12:52 24 февВ миреПолитика в миреНАТОМарк РюттеБывший СССРУкраина03.06.2026