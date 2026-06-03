Москва3 июнВести.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в столицу Украины. Об этом сообщают местные СМИ.

О целях визита Рютте не сообщается.

В конце апреля Киев посещали президент Молдавии Майя Санду и принц Гарри.