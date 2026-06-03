Эксперт рассказал о целях визита Рютте в Киев Политолог Самонкин: Рютте запретит Зеленскому атаковать Петербург на время ПМЭФ

Москва3 июн Вести.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил Укриану, чтобы запретить лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому атаковать Санкт-Петербург на время проведения ПМЭФ. Об этом заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

В беседе с NEWS.ru он рассказал, что срыв форума, на который приехали делегации большого числа стран, может обернуться на украинского руководства печальными последствиями.

Мероприятие посетили даже представители недружественных государств. Поэтому мне кажется, что одна из целей визита генсека НАТО в Киев – это предостережение Зеленскому. Украина должна понимать, что потеряет финансирование в лице Евросоюза и отдельно взятых политических групп в случае ударов и попыток устроить какие-то террористические акты отметил эксперт

Политолог добавил, что Рютте также намерен пообещать Киеву дипломатические гарантии безопасности.

Ранее Великобритания и Франция выступили против предложения генсека НАТО тратить 0,25% своего ВВП на поддержку киевского режима.