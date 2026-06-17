Зеленского не пустят на пленарное заседание саммита НАТО Рютте: Зеленского не пригласят на пленарное заседание саммита НАТО в Анкаре

Москва17 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не будет участвовать в пленарном заседании саммита в Анкаре, запланированном на 7–8 июля. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Рютте на пресс-конференции перед встречей министров обороны стран альянса отметил, что Зеленский получит отдельную программу на полях мероприятия. Так уже делали на прошлогоднем саммите НАТО в Гааге.

У него будет много встреч, но у него не будет общей встречи со всеми 32 лидерами одновременно. На саммите запланирована только одна встреча всех 32 лидеров альянса, только для членов сказал он

Таким образом, Зеленскому не только не дадут выступить на пленарной сессии, но и не будет заседания Совета Украина – НАТО на высшем уровне, как это практиковалось в 2023–2024 годах.

Ранее сообщалось, что в завершающий день саммита G7 во Франции не анонсировалась встреча между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. СМИ указывали на их холодные отношения на полях мероприятия.