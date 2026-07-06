Telegraph: Зеленского оставят в стороне на саммите НАТО, чтобы не злить Трампа

Раскрыта причина, почему Зеленского могут оставить без внимания на саммите НАТО Telegraph: Зеленского оставят в стороне на саммите НАТО, чтобы не злить Трампа

Москва6 июл Вести.Украине и главе киевского режима Владимиру Зеленскому на предстоящем саммите НАТО в Турции уделят меньше внимания, чтобы не злить президента США Дональда Трампа, пишет The Telegraph.

Саммит Североатлантического альянса пройдет 7-8 июля в Анкаре. Трамп прибудет в Турцию 7 июля, в этот же день у него намечена серия мероприятий.

Большую проблему для Зеленского создают сообщения о том, что он не примет участия в основной программе саммита и не выступит, как в предыдущие годы, с яркой речью перед лидерами стран НАТО. Вместо этого альянс решил оставить его и весь украинский вопрос в стороне из опасения расстроить Трампа отмечается в материале

Уточняется, что напряженность между Украиной и Польшей может также повлиять на результаты саммита.

Ранее стало известно, что встреча с Зеленским стоит последней в расписании Трампа на саммите НАТО. Затем американский лидер намерен поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным после встречи с Зеленским в Турции.