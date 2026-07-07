СМИ узнали о приглашении Зеленского на ужин лидеров НАТО в Анкаре CNN: Зеленский придет на ужин лидеров НАТО, но пропустит заседания саммита

Москва7 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский посетит ужин лидеров стран НАТО в ходе саммита альянса в Анкаре. При этом он пропустит все заседания съезда, сообщает CNN.

Владимир Зеленский примет участие в ужине лидеров в Анкаре, но не будет участвовать в заседаниях саммита. Это сигнал о том, что амбиции Киева однажды вступить в альянс остаются нереализованными говорится в публикации

Тем не менее на среду, 7 июля, у Зеленского запланирована встреча с американским президентом Дональдом Трампом.

Саммит НАТО пройдет в турецкой столице 7-8 июля. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте ранее сообщал, что на мероприятии планируется подписать оборонные контракты на десятки миллиардов долларов с европейскими и американскими компаниями.

Вечером 6 июля в Стамбуле прошла акция протеста против саммита НАТО.