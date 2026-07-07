Эксперт: Зеленского будут контролировать от неуместных комментариев в Анкаре Политолог заявил о готовности Зеленского пойти на конфликт с Трампом

Москва7 июл Вести.У главы киевского режима Владимира Зеленского есть готовность вступить в конфликт с президентом США Дональдом Трампом, но он будет действовать с оглядкой на представителей Европы. Такое мнение ИС "Вести" высказал политолог-международник, эксперт Международного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.

Думаю, что готовность к тому, чтобы пойти на конфликт с Трампом у [Зеленского] есть, но он вынужден будет оглядываться на своих европейских партнеров. А вот они, скорее всего, будут удерживать его от непродуманных заявлений. Такие заявления могут повлиять и на трансатлантические отношения, чего, естественно, в Европе никто не хочет сказал Кортунов

Ранее американский CNN сообщил, что Зеленский посетит ужин лидеров стран НАТО в ходе саммита альянса в Анкаре, при этом он пропустит все заседания съезда.