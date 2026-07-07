Москва7 июл Вести.Выступление главы киевского режима Владимира Зеленского на саммите НАТО в Анкаре – попытка переложить ответственность на европейцев и США, чтобы создать иллюзию для украинцев, что Киев делает все возможное. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По словам Килинкарова, речь Зеленского в Анкаре – это, прежде всего, продукт для потребления внутри самой Украины. Глава киевского режима пытается создать иллюзию, что он делает все возможное, а европейцы и американцы не хотят пойти навстречу, например, принять Украину в ЕС или НАТО.

Вся риторика Зеленского связана с попыткой переложить ответственность за будущее Украины на западных партнеров, в частности, на [президента США] Дональда Трампа, на европейцев, на кого угодно, но только чтобы не было ответственности со стороны самой украинской власти. Ведь то, о чем говорит Зеленский – европейской интеграции, вступлении в НАТО – он пытается украинскому обывателю втолкнуть в голову мысль о том, что Украина очень хочет, Зеленский для этого очень многое делает, а эти европейцы и американцы не хотят условно брать Украину ни в ЕС, ни в НАТО подчеркнул экс-депутат Рады

Саммит НАТО проходит в турецкой столице 7-8 июля. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте ранее сообщал, что на мероприятии планируется подписать оборонные контракты на десятки миллиардов долларов с европейскими и американскими компаниями.

На среду, 7 июля, у Зеленского запланирована встреча с американским президентом Дональдом Трампом, которого по прибытии в Анкару у трапа самолета встретил президент Турции.