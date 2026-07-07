Килинкаров: саммит в Анкаре будет больше про будущее НАТО, чем про Украину

Никакого консенсуса: странам НАТО предстоит обсудить будущее альянса в Анкаре Килинкаров: саммит в Анкаре будет больше про будущее НАТО, чем про Украину

Москва7 июл Вести.На саммите в Анкаре страны Североатлантического альянса будут сосредоточены на решении вопроса будущего военно-политического блока, нежели на обсуждении Украины. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По словам Килинкарова, в Европе нет понимания, каким будет будущее альянса с учетом заявление американской администрации о возможном выходе США из НАТО.

Я думаю, что этот саммит НАТО он больше будет про НАТО, чем про Украину, потому что у них тоже там дилемма… Никакого консенсуса у них по этому вопросу нет. И я думаю, что Зеленский на втором плане, это не случайно, потому что у НАТО накопилось очень много вопросов внутри самого НАТО, которые требуют срочного решения, потому что это вопрос безопасности самих стран. И я думаю, что они больше будут говорить о себе, нежели по вопросу Украины сказал экс-депутат Рады

Килинкаров считает, что США едва ли покинут НАТО. Через политику, которую проводит Дональд Трамп, американцы хотят усилить свое влияние на Европу, добавил политик.

Президент США Дональд Трамп намерен "отчихвостить" страны Европы в ходе саммита НАТО в Анкаре, который начался 7 июля, пишет издание Pravda. Автор статьи уточнил, что глава Белого дома намерен устроить взбучку Европе за отсутствие предложений с ее стороны по вопросу завершения украинского конфликта.