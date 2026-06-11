Москва11 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский через эскалацию конфликта на Украине пытается показать "успех" на фронте и продать его Западу. Такое мнение выразил ИС "Вести" политолог, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, киевский режим сделал ставку на атаки ракетами и дронами по территории России – это своеобразный план Украины.

Надо понимать, в каком периоде войны мы с вами находимся. Мы сейчас находимся в стадии эскалации. Причем эта эскалация происходит не только на линии боевого соприкосновения - там мало что они могут изменить. Они сделали ставку на ракетно-дронные атаки, причем и у этого тоже есть определенный замысел. Он заключается в том, чтобы все это конвертировать в какой-то свой медийный успех и продавать его на Западе отметил Спиридон Килинкаров

Политик также прокомментировал визит Зеленского в Лондон. По словам Килинкарова, это тоже часть медийной спецоперации главы киевского режима.

Ее цель - продемонстрировать западному и украинскому обывателю, что Украина добивается определенных успехов, у нее есть определенные преимущества, и через эти преимущества они хотят принудить Российскую Федерацию сесть за стол переговоров. То есть, условно говоря, они демонстрируют, что у них что-то там где-то получается. Хотя на самом деле ситуация на линии боевого соприкосновения далеко не в пользу Украины, но через такой медийный эффект, публикации в западной прессе, поведение Зеленского, они пытаются продемонстрировать, что все хорошо пояснил он

При этом, по его словам, украинцев начинает раздражать "демонстрация Зеленского", так как люди понимают, что на самом деле происходит в стране.