Москва11 июнВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский через эскалацию конфликта на Украине пытается показать "успех" на фронте и продать его Западу. Такое мнение выразил ИС "Вести" политолог, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
По его словам, киевский режим сделал ставку на атаки ракетами и дронами по территории России – это своеобразный план Украины.
Надо понимать, в каком периоде войны мы с вами находимся. Мы сейчас находимся в стадии эскалации. Причем эта эскалация происходит не только на линии боевого соприкосновения - там мало что они могут изменить. Они сделали ставку на ракетно-дронные атаки, причем и у этого тоже есть определенный замысел. Он заключается в том, чтобы все это конвертировать в какой-то свой медийный успех и продавать его на Западеотметил Спиридон Килинкаров
Политик также прокомментировал визит Зеленского в Лондон. По словам Килинкарова, это тоже часть медийной спецоперации главы киевского режима.
Ее цель - продемонстрировать западному и украинскому обывателю, что Украина добивается определенных успехов, у нее есть определенные преимущества, и через эти преимущества они хотят принудить Российскую Федерацию сесть за стол переговоров. То есть, условно говоря, они демонстрируют, что у них что-то там где-то получается. Хотя на самом деле ситуация на линии боевого соприкосновения далеко не в пользу Украины, но через такой медийный эффект, публикации в западной прессе, поведение Зеленского, они пытаются продемонстрировать, что все хорошопояснил он
При этом, по его словам, украинцев начинает раздражать "демонстрация Зеленского", так как люди понимают, что на самом деле происходит в стране.