Москва9 июл Вести.Пытаясь атаковать территорию России, глава киевского режима Владимир Зеленский подвергает большому риску жителей Киева и других украинских городов, по которым ВС РФ наносят массированные ответные удары. Об этом заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог Спиридон Килинкаров.

По его мнению, все может закончиться очень печально для киевского режима.

Эта "война столиц" на самом деле вчистую проиграна Украиной, если быть объективным. Попытки атаковать, условно говоря, Питер или Москву в сравнении с тем, что сейчас происходит в Киеве - слушайте, еще достаточно много времени, я не знаю, что останется от инфраструктуры Киева, если все это будет идти по такому пути эскалации. Проблема в том, что здесь есть защита, ПВО. А что касается Киева - ни одной ракеты за последние атаки они так и не смогли сбить. И речь идет не просто о дронах - речь идет о баллистике, разрушительная сила которой гораздо выше, чем у любого дрона. Поэтому с этой точки зрения, мне кажется, Зеленский подвергает очень большому риску жителей Киева. И его это, наверное, мало беспокоит сказал Килинкаров

Политолог также прокомментировал кадры разрушений в результате взрыва в городе Вишневое Киевской области, где после удара ВС РФ произошла вторичная детонация.

Там снесли кто говорит пять, кто говорит, десять улиц. Вы видели эти дома? Там вообще от домов ничего не осталось. Но при этом число погибших официально не озвучивается c украинской стороны… Об этом на Украине никто не говорит, никто на эту локацию медийно не выезжает, не освещает, и вообще они стараются не особо афишировать, что там на самом деле произошло. Хотя, я думаю, жертв там было очень много сказал Килинкаров

Ранее сообщалось об эвакуации жителей города Вишневое из опасных зон в пункты размещения в связи с возможной повторной детонацией взрывоопасных предметов.