Богданов: атака Зеленского на Москву станет плевком против него самого Журналист Богданов: Зеленский рискует утонуть в собственном плевке

Москва9 мая Вести.Атака главы киевского режима Владимира Зеленского на столицу России после заявления государственного секретаря США Марко Рубио о выходе Вашингтона из переговоров по Украине, обернется против него самого. Об этом журналист ИС "Вести" Валентин Богданов написал в своем канале в мессенджере MAX.

Он сравнил такой возможный шаг Зеленского с плевком, в котором глава киевского режима рискует утонуть.

После заявления Рубио о том, что США допускают выход из переговоров по Украине, атака Зеленского на Москву 9 мая - это будет уже не прямой вызов Трампу. Это будет плевок, в котором ему же (то есть Зеленскому) потом и тонуть рассказал он

Ранее Богданов отметил, что показная "невменяемость" Владимира Зеленского небезгранична. По его словам, Киев сразу же вспоминает о ее пределах, как только раздается окрик из Вашингтона.