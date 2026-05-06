Москва6 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский берет пример с президента США Дональда Трампа, который расшатывает ситуацию перед любым важным событием. Такое мнение высказал военный корреспондент информационной службы "Вести" Александр Сладков.

По его словам, своими заявлениями об ударах по Москве во время празднования Дня Победы Зеленский подогревает ситуацию и обращает на себя внимание.

Тем не менее, самое важное – это не техника, о которой он говорит, не сужение каких-либо протоколов, связанных с проведением парада. Самое главное – все ждут выступления Владимира Путина в этот непростой час для всей планеты. Парад будет, все готовы. Зеленский пугает. Он берет пример с Трампа, который перед любым важным событием расшатывает ситуацию. Нарушил перемирие, нарушил грубо, нарушил с кровью. Ну, а что следовало ожидать? Это традиционное ну, это традиционный сценарий в любом перемирии, которое когда-либо заключалось с Украиной на поле боя сказал военный корреспондент

Ранее Александр Сладков предположил, каким оружием и по каким целям Вооруженные силы РФ нанесут удар в случае атак киевского режима во время празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне 9 мая.