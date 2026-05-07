Богданов рассказал, как угрозы Зеленского сорвать День Победы повлияют на Трампа Богданов: угрозы Зеленского сорвать День Победы повлияют на положение Трампа

Москва7 мая Вести.Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского сорвать празднование Дня Победы в Москве окажут негативное воздействие на текущее положение президента США Дональда Трампа. Такое мнение озвучил автор ИС "Вести" Валентин Богданов.

По его словам, визит секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова в США может быть неким вызовом на ковер представителей Зеленского в контексте его "безумных" заявлений.

Подсказывает здравый смысл сам по себе, что таким образом будет вручена некая черная метка или обозначена красная линия для Зеленского, который угрожает сорвать парад Победы в Москве. Трампу это совершенно не нужно, ему не нужна сейчас вторая эскалация, если европейцы и Зеленский будут пытаться играть в свои игры еще и здесь, превращая и так непростое внешнеполитическое состояние трамповской администрации в … шторм, то за это их точно по голове не погладят сказал Богданов

Также он обратил внимание на новые рейтинги Трампа.

Иначе как аховыми для президента Соединенных Штатов [их] не назвать. Сейчас все это в невыгоднейшем ключе для Трампа закольцовывается, и выходить из этой ситуации американскому президенту нужно как можно скорее, потому что на носу промежуточные выборы в Конгресс, и там прогнозы очень неутешительные. И если сейчас Зеленский поверх всего этого начнет играть в какую-то свою деструктивную игру или устроит эскалацию, то он просто заставит Трампа играть на нескольких досках, да? У него-то партия с Ираном в общем-то, не складывается добавил Богданов

Ранее Зеленский вновь завуалированно пригрозил сорвать парад Победы 9 мая в Москве. По его словам, Киев получил от ряда близких к России стран уведомления о том, что они посылают своих представителей принять участие торжествах.