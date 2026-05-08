Москва8 мая Вести.Нагнетание ситуации вокруг проведения парада Победы в Москве является отвлекающим маневром со стороны киевского режима. Такое мнение главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов высказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский пытается показать всему миру, что Украина якобы не проигрывает, а продолжает наносить удары.

Идет психологическая война. Зеленский, надо отдать ему должное, в ней поднаторел. И, мне кажется, что нагнетание ситуации именно вокруг парада в некоторой степени отвлекающий маневр. Задача Зеленского и Украины ведь не конкретно параду помешать. Задача демонстрировать всему миру, что Украина атакует, что Украина не проигрывает. А для этого все средства хороши объяснил свою точку зрения Лукьянов

Также политолог не исключил, что киевский режим может и вовсе не предпринимать каких-либо действий во время парада в Москве.

Мы видим, что, собственно, атакующая активность беспилотников продолжается по обширной территории России, при том, что его же цель – все внимание сосредоточить на безопасности празднования в Москве. Я не исключаю, что никаких акций против парада, против того, что будет 9 мая, как раз предпринято не будет. Кроме всего прочего, потому что предупреждения об ответных действиях были очень четкими добавил Лукьянов

Ранее Минобороны РФ сообщило, что при попытке киевского режима сорвать 9 мая в Москве Россия нанесет ракетный удар по центру Киева. В ведомстве предупредили гражданское население украинской столицы и иностранных дипломатов, находящихся в городе, о необходимости заблаговременно покинуть его.