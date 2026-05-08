Москва8 мая Вести.Нанесение ударов по Киеву не является самоцелью. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

Лукьянов высказался по поводу заявления Минобороны нанести удар по Киеву в случае попыток Украины сорвать День Победы.

Бить по Киеву не самоцель. Но нанесение необходимого урона противнику, его военной инфраструктуре либо любой другой инфраструктуре, которая используется для ведения войны, на мой взгляд, это само собой разумеется, коль скоро мы эту войну ведем. Задача Зеленского – показать, что он способен и Украина способна действовать вне зависимости от того, какую позицию занимают Соединенные Штаты. То, что Трамп не имеет аппетита к поддержке Украины и лично Зеленского, известно давно, он довольно откровенно это все демонстрировал сказал Лукьянов

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что провокация киевского режима на праздновании Дня Победы готовится заранее при помощи западных спецслужб.