Депутат заявил, что ЕС не должен считать блефом заявления РФ об атаке на Киев Шхагошев: европейцы не должны считать блефом заявления МО РФ об атаке на Киев

Москва7 мая Вести.Заявления Министерства обороны России о том, что ВС РФ нанесут удар по Киеву в случае попыток Украины сорвать День Победы, не являются блефом, как, возможно, считают европейцы. Такое мнение ИС "Вести" высказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

По его словам, если Минобороны получает приказ от главнокомандующего, то он точно будет выполнен.

Предупреждение Министерства обороны … я считаю, что это не блеф. Если кому-то это кажется блефом, например, европейцам, которые говорят о том, что они оттуда [из Киева] не уйдут, у них есть еще сутки, чуть более суток. И они пусть все-таки проанализируют и промониторят заявление Министерства обороны России … Это не американские заявления, когда в течение суток может прозвучать десять заявлений сказал депутат

Ранее представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни заявил, что Европейский союз не собирается эвакуировать своих представителей из Киева. По его словам, ЕС вообще ничего менять не планирует.