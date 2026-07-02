В Госдуме высказались о 40-дневной операции СБУ против России Депутат Колесник призывает не терять бдительность из-за 40-дневной операции СБУ

Москва2 июл Вести.России нельзя терять бдительность в связи с объявленной киевским режимом "40-дневной операцией Службы безопасности Украины против России". Об этом в беседе с изданием Лента.ru заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

Депутат обратил внимание, что российские спецслужбы успешно предотвращают диверсионные акции Киева на железнодорожной инфраструктуре и промышленных объектах РФ.

Самое главное - ни в коем случае ни спецслужбам, ни нам нельзя терять самообладание и бдительность добавил Колесник

Он пояснил, что массированный удар возмездия Вооруженных сил России, о котором ранее сообщило российское министерство обороны, можно считать упреждающим и предупреждающим.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и объектам энергетической инфраструктуры в ряде городов Украины. По данным Минобороны РФ, были поражены объекты в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.