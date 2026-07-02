СМИ предположили, на что нацелена 40-дневная операция СБУ против России Economist: 40-дневной операцией Украина планировала выторговать мир у России

Москва2 июл Вести.Объявленная киевским режимом 40-дневная операция Службы безопасности Украины против России нацелена на то, чтобы вынудить Москву сесть за стол переговоров. Об этом пишет издание The Economist.

В статье говорится, что именно этот временной отрезок является критическим для Киева. Опрошенные изданием эксперты отмечают, что ситуация на поле боя для украинской армии останется очень сложной.

Киев стремится повысить издержки для России от продолжения конфликта и создать условия для дипломатического прорыва говорится в публикации

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вооруженные силы Украины отступают по всей линии фронта, поэтому киевский режим перешел к террористическим атакам. При этом глава государства подчеркнул, что РФ справится со всеми вызовами, включая нападения на ее территорию.