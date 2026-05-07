Украина готова принести центр Киева в жертву ради провокации против России Эксперт Наумов: Украина готова принести Киев в жертву ради провокации против РФ

Москва7 мая Вести.Руководство Украины готово принести Киев в жертву ради того, чтобы спровоцировать Россию на жесткий ответ. Такое мнение ИС "Вести" озвучил эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.

Он объяснил, что цель такой провокации – представить Россию в плохом свете.

Украина будет готовиться к этим провокациям… Потому что принести центр Киева в жертву для того, чтобы выставить Россию в очередной раз какой-то не такой страной, на это, мне кажется, нынешнее украинское руководство будет готово рассказал эксперт

Ранее Наумов заявил, что Киев готовит против РФ провокации на 9 мая, цель которых – подставить иностранных дипломатов под российский обстрел.