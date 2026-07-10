Лукьянов заявил, что Киев совместно с Европой пытаются вести войну на истощение Лукьянов: Украина и стоящая за ней Европа пытаются вести войну на истощение

Москва10 июл Вести.Задача украинских властей и Европы, которая за ними стоит, перевести войну в состояние истощения, пытаясь подорвать потенциал России. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

По его словам, Россия действует системно.

То, что мы наблюдаем на практике, это достаточно системный подход со стороны российского руководства, он непростой и он тяжелый. То есть, не реагируя на бесконечные и расширяющиеся удары, продолжать выполнение основных боевых задач, потому что в конечном итоге все-таки все решается там. И, собственно, задача украинских властей и Европы, которая за ними стоит, перевести регистр вот из ситуации на поле боя в ситуацию этой самой войны на истощение, когда потенциал России они пытаются подорвать по широкому кругу. Сказать, что мы не отвечаем, это было бы неправильно считает Лукьянов

По словам эксперта, интенсивность атак на объекты киевского режима нарастает.

Остается, конечно, вариант, который чрезвычайно серьезный и рискованный – это распространение географии ударов на территории за пределами Украины. Мы в какой-то момент упустили ту вот точку, когда надо было очень резко ответить на постепенное, надо сказать, расширение поддержки со стороны США и Европы в сторону Украины заключил Лукьянов

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона остается открытой для достижения своих целей в конфликте на Украине путем переговоров. По словам представителя Кремля, мирное решение затрудняется отсутствием соответствующего желания у киевского режима.