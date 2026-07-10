Политолог Лукьянов: США и Европа не хотят, чтобы Россия победила

Лукьянов: убедительная победа России не нужна ни ЕС, ни США Политолог Лукьянов: США и Европа не хотят, чтобы Россия победила

Москва10 июл Вести.Ни США, ни Европа не заинтересованы в том, чтобы в украинском конфликте Россия одержала победу. Такое мнение в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой озвучил председатель Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

По его словам, для американской администрации такой исход является недопустимым.

Большая, убедительная победа России – этого не хочет никто. Ни [президент США Дональд] Трамп, ни [госсекретарь США Марко] Рубио, ни [вице-президент США Джей Ди] Вэнс, ни Европа – никто. Все остальное, где там конкретно пройдет линия, думаю, их просто не волнует считает Лукьянов

Политолог подчеркнул, что в таких условиях у России нет иного выбора, кроме как одержать победу.

Надо одержать победу в войне. Другого рецепта нет резюмировал Лукьянов

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона остается открытой для достижения своих целей в конфликте на Украине путем переговоров. По словам представителя Кремля, мирное решение затрудняется отсутствием соответствующего желания у киевского режима.