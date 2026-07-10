Эксперт: в войне на истощение надо максимально истощать и противника Политолог Лукьянов: долгие войны в современном мире — заведомо худший вариант

Москва10 июл Вести.Для стран, где война длится долгое время, такое развитие событий является наихудшим сценарием. Такое мнение в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой озвучил председатель Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Он отметил, что в нынешнем конфликте сама Украина является лишь острием, а тылом этих событий стали США, которые стремятся избегать открытого вмешательства. Потому, полагает эксперт, России необходимо осознавать весь расклад сил.

Если уж мы оказались в войне на истощение, она ведется против нас, то надо максимально истощать и противника. Это долгий процесс. Хорошего в этом ничего нет. Долгие войны в современном мире — это заведомо худший вариант, чем любой другой сказал Федор Лукьянов

Эксперт отметил, что пока неизвестно, какие на самом деле есть реальные необъявленные красные линии.

И в какой момент список предприятий, о которых было объявлено нашими ведомствами, из гипотетических целей станут реальными… Наверное, такой момент наступит, но пока еще мы не там сказал он

Как заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим не демонстрирует желания перейти к мирному разрешению конфликта, поэтому Россия продолжает специальную военную операцию.