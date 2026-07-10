Москва10 июл Вести.Боевые действия – это живой процесс, который постоянно меняется. Никто не ожидал, что спецоперация примет такие масштабы, в том числе технологические, рассказал председатель Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Боевые действия – вещь живая, там многое происходит. Это совпало с качественным технологическим сломом прежней парадигмы и приходом новой. Мне кажется, что в той мере, в том масштабе, как это происходит, этого не предполагал никто отметил Лукьянов

Он добавил, что в процессе боевых действий приходится перестраиваться, меняются тактики и средства ведения вооруженного конфликта.

И как это в итоге скажется на продолжительности, а, самое главное, наиболее такая большая неизвестная, какие инструменты потребуются в ближайшие месяцы и годы для эффективности боевых действий? Они меняются, они становятся другими. Танк привычный уходит или значимость его снижается. Дешевый беспилотник оказывается королем не только воздушного пространства, а вообще боевых действий сказал политолог

Ранее военный эксперт Даниил Безсонов выразил мнение, что в ближайшие годы Украина может полностью перейти на дистанционное ведение войны, управляя техникой из любой точки мира.