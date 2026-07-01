Москва1 июл Вести.В ближайшие годы Украина может полностью перейти на дистанционное ведение войны, управляя техникой из любой точки мира. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт Даниил Безсонов.

По его словам, украинские военные начали расставлять дроны по окрестностям и подключать их к серверу, к которому имеют доступ конкретные люди. За успешное поражение целей они получают баллы, которые потом монетизируют.

Таким образом, противник не только нивелирует дефицит личного состава в вооруженных силах Украины (ВСУ), но и готовит кадры за пределами. То есть люди … в Бразилии, в Америке, в Германии, еще где-то, проходят курсы пилотирования беспилотным летательным аппаратом … в режиме онлайн. И потом имеют возможность … участвовать в этой войне дистанционно … Нынешний министр обороны … мыслит в этом направлении. И концепцию войны он хочет перевести полностью в виртуальное поле, то есть за счет технологий … У них … расчет не на людей, а на технологии. И на то, что другие люди по всему миру, на их сервисах будут принимать участие в этой войне сказал эксперт

Безсонов считает, что противник также пытается военную бронетехнику избавить от экипажа и сделать ее беспилотной.

Для того, чтобы доставка боеприпасов, эвакуация раненых, доставка комплектующих … дронов и так далее делалась на такой технике ... Ее будет остановить очень сложно, потому что когда там есть экипаж, то при подбитии техники экипаж часто выходит из строя. Даже оставаясь в живых, [люди] не могут продолжать дальше управлять техникой. Я думаю, в ближайшие годы … война будет как "Игра Эндера". То есть кто-то где-то далеко будет за компьютером сидеть, управлять технологиями на поле боя реальной войны сказал эксперт

Ранее Даниил Безсонов предположил, что Украина готовит новую наступательную операцию на российскую территорию на черниговском направлении.