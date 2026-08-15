Москва15 авгВести.Военнослужащие Российской Федерации удивили украинских боевиков новой тактикой применения беспилотников, которые используются для поражения техники. Об этом рассказал советник лидера киевского режима Владимира Зеленского по вопросам связи и беспилотных систем Сергей Бескрестнов.
Комментарий эксперта был опубликован в украинских средствах массовой информации. Бескрестнов назвал такие ударные дроны "ждунами". Устройство располагается вблизи дороги вне поля зрения водителя. С помощью микрофона БПЛА регистрирует приближение транспортного средства. Затем дрон поднимается в воздух и атакует цель.
Ранее Бескрестнов выразил опасение по поводу применения российскими военнослужащими связи через низкоорбитальную спутниковую систему "Рассвет". По его словам, для ВСУ существование такой технологии вызывает проблемы.