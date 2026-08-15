На Украине ищут способ противостоять новой тактике применения дронов ВС РФ Советник Зеленского рассказал о новой тактике применения дронов ВС РФ

Москва15 авг Вести.Военнослужащие Российской Федерации удивили украинских боевиков новой тактикой применения беспилотников, которые используются для поражения техники. Об этом рассказал советник лидера киевского режима Владимира Зеленского по вопросам связи и беспилотных систем Сергей Бескрестнов.

Комментарий эксперта был опубликован в украинских средствах массовой информации. Бескрестнов назвал такие ударные дроны "ждунами". Устройство располагается вблизи дороги вне поля зрения водителя. С помощью микрофона БПЛА регистрирует приближение транспортного средства. Затем дрон поднимается в воздух и атакует цель.

Ранее Бескрестнов выразил опасение по поводу применения российскими военнослужащими связи через низкоорбитальную спутниковую систему "Рассвет". По его словам, для ВСУ существование такой технологии вызывает проблемы.