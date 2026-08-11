Москва11 авг Вести.Российская низкоорбитальная спутниковая система "Рассвет" может стать проблемой для вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил внештатный советник главы киевского режима Владимира Зеленского, специалист в сфере связи и беспилотных систем с позывным Флэш Сергей Бескрестнов.

Он отметил, что связь на фронте у российских военнослужащих при работе спутников "Рассвет" улучшится.

Сеть спутников "Рассвет" станет для нас проблемой… Россияне смогут атаковать всю нашу страну с помощью БПЛА с онлайн-управлением через свои спутники написал в посте Бескрестнов

Ранее стало известно, что "Рассвет" уже обеспечивает около двух часов бесперебойной связи над территорией Украины в сутки. Сейчас функционируют 12 спутников из 16.