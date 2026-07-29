Москва29 июл Вести.Российская система радиоэлектронной борьбы "Волна купол гарант" может на время глушить спутники системы Starlink. Об этом агентству ТАСС заявил генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

Он также добавил, что российская РЭБ применяет узконаправленный луч, чтобы перегрузить антенну спутника, поэтому даже после отключения "Волны" космическому аппарату требуется несколько минут для восстановления работоспособности.

"Волна купол гарант" слепит мощным направленным радиосигналом приемные антенны аппаратов Starlink так, что они не могут услышать абонентов с земли. "Волна" не уничтожает космический аппарат физически, но на время "засветки" блокирует способность конкретного спутника обслуживать наземные терминалы пояснил Кузякин

По словам конструктора, современные конфликты все сильнее зависят от спутниковых группировок и беспилотников.

Система спутникового интернета Starlink, которую создает американская компания SpaceX, на данный момент насчитывает около 10 тысяч аппаратов. В планах нарастить общую группировку до 42 тысяч спутников.

У Starlink есть военная подсистема Starshield. Она состоит из группировки низкоорбитальных спутников, предназначенных для отслеживания целей, ведения оптической разведки, предупреждения о ракетном нападении. Киевский режим получил доступ к этой системе в 2024 году.