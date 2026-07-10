Москва10 июл Вести.Россия уже принимает меры по противодействию использованию системы спутниковой связи Starlink украинскими военными в зоне спецоперации (СВО). Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, российская армия располагает средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способными подавлять сигналы спутниковой системы.

Россия уже решает проблему со Starlink. Есть комплексы радиоэлектронной борьбы, которые глушат сигналы этой системы, в результате чего беспилотники ВСУ (Вооруженных сил Украины. – Прим. ред.) становятся бесполезными пояснил Леонков

Эксперт также прокомментировал публикации западных СМИ, в которых утверждается, что России якобы помогает Китай в борьбе с системой Starlink. По его словам, этот нарратив вбрасывается в попытке втянуть Пекин в конфликт.

Ранее главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин заявил, что у России есть преимущества в нанесении ударов дронами по объектам ВСУ. По его словам, на данный момент наблюдается активное использование БПЛА дальнолетного типа. Также Кузякин назвал российскую систему противовоздушной обороны (ПВО) лучшей в мире.