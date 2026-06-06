Starlink помогает БПЛА ВСУ почти гарантированно достигнуть цели, заявили в ОП РФ Рогов: Starlink помогает украинским дронам почти гарантированно долететь до цели

Москва6 июн Вести.Спутники Starlink помогают украинским беспилотным летательным аппаратам почти гарантированно долететь до цели. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов на полях Петербургского международного экономического форума.

В беседе с Лентой.ru он подчеркнул, что с этим необходимо бороться.

Проблема в том, что Starlink сегодня дает гарантированный долет этим дронам, потому что значительная часть из них уже идет не на аналоговом или цифровом сигнале, а имеет прямой сигнал на спутник сказал Рогов

Ранее иностранным журналистам, прибывшим в Луганскую Народную Республику, показали обломки украинских беспилотников, которыми киевский режим ударил по зданиям колледжа и общежития в Старобельске. На одном из БПЛА была установлена антенна американского терминала Starlink. При атаке на Старобельск погиб 21 человек.