Москва6 июнВести.Спутники Starlink помогают украинским беспилотным летательным аппаратам почти гарантированно долететь до цели. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов на полях Петербургского международного экономического форума.
В беседе с Лентой.ru он подчеркнул, что с этим необходимо бороться.
Проблема в том, что Starlink сегодня дает гарантированный долет этим дронам, потому что значительная часть из них уже идет не на аналоговом или цифровом сигнале, а имеет прямой сигнал на спутниксказал Рогов
Ранее иностранным журналистам, прибывшим в Луганскую Народную Республику, показали обломки украинских беспилотников, которыми киевский режим ударил по зданиям колледжа и общежития в Старобельске. На одном из БПЛА была установлена антенна американского терминала Starlink. При атаке на Старобельск погиб 21 человек.