Москва23 июн Вести.Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал "вырубить" систему спутниковой связи Starlink.

По его словам, у России есть возможности уничтожить эти спутники или серьезно затруднить их работу.

Мы воюем с коллективным Западом, который сделал ставку на победу путем ударов дронами и ракетами по нашим тылам… Надо вырубать Starlink, ослеплять противника и добиваться коренного перелома в СВО заявил Миронов в интервью журналу "Национальная оборона"

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов отметил, что система Starlink помогает украинским дронам почти гарантированно долететь до цели.

Между тем в российских силовых структурах рассказали, что после отключения Starlink взвод элитного полка ВСУ "Скала" исчез в Днепропетровской области.