Депутат Журавлев: у России есть средства для поражения Starlink с земли

Депутат Журавлев заявил о возможности сбивать Starlink с земли Депутат Журавлев: у России есть средства для поражения Starlink с земли

Москва9 июл Вести.Россия теоретически способна поражать спутники Starlink с земли. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, его слова передает "Газета.Ru".

По словам депутата, спутниковая система американского предпринимателя Илона Маска используется для наведения украинских ударов по российским регионам. При этом, как отметил Журавлев, Москва сейчас соблюдает международные договоренности, запрещающие размещение оружия в космосе.

Нужно прекратить играть в благородство - тем более что наши враги давно уже наплевали на все соглашения такого рода , такое оружие у нас имеется. Мы можем не из космоса сбивать, а можем сбивать с земли. Такие установки у нас имеются. сказал Журавлев

Журавлев уточнил, что имеет в виду комплекс "Пересвет" - лазерную установку, которая, по его словам, способна уничтожать спутники.

Депутат признал, что подобные действия могут привести к эскалации, однако считает, что они помогли бы российским войскам на линии фронта. По его мнению, сейчас нет задачи важнее поддержки армии.