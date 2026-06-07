Эксперт Шурыгин: Маск и Карп напрямую участвуют в конфликте против России

Эксперт рассказал, кто из бизнесменов США напрямую участвует в конфликте с РФ Эксперт Шурыгин: Маск и Карп напрямую участвуют в конфликте против России

Москва7 июн Вести.Реальными участниками боевых действий против России выступают не только Вооруженные силы Украины, но и американские технологические корпорации. Об этом в интервью "Царьграду" заявил военный обозреватель Владислав Шурыгин.

Эксперт объяснил, что украинские войска практически полностью зависят от спутниковой системы Starlink, которая принадлежит компании американского предпринимателя Илона Маска. Аналитик обратил внимание, что ВСУ без этой технологии не смогли бы координировать атаки и управлять беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, отметил Шурыгин, компания американского бизнесмена Алекса Карпа Palantir - разработчика ИИ-систем и одного из основных подрядчиков Пентагона в области разведки и анализа данных - внедрила на Украине свои аналитические платформы. Эти платформы, подчеркнул эксперт, используются для разведки, обработки спутниковых снимков и наведения оружия.

Таким образом, резюмировал Шурыгин, владельцы этих компаний стали полноправными участниками конфликта на Украине.