Лавров заявил о прямом участии США в наведении оружия ВСУ на цели в РФ

Лавров обвинил США в наведении украинских ракет на гражданские объекты Лавров заявил о прямом участии США в наведении оружия ВСУ на цели в РФ

Москва22 июл Вести.Соединенные Штаты не просто оказывают помощь Киеву, но и принимают прямое участие в наведении украинского оружия на цели, включая гражданские объекты на территории России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах.

По словам главы российского МИД, вовлеченность Вашингтона выражается как в поставках вооружений за счет Евросоюза, так и в предоставлении оперативных разведывательных данных. Для координации ударов, как подчеркнул Лавров, активно используется спутниковая система Starlink и другие технологические средства.