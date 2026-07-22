Москва22 июлВести.Пожар произошел на нефтебазе в Северной промзоне Армавира в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, об этом сообщили в администрации города. По данным властей, объект был атакован по меньшей мере шестнадцатью дронами, это одна из самых масштабных атак.
По данным оперативных служб, в результате удара на территории объекта произошел пожар, его площадь достигла порядка 800 квадратных метровуточнили в администрации
В тушении огня участвуют 40 специалистов МЧС России. Ситуация находится под контролем.
О пострадавших не сообщается.