На территории нефтебазы в Армавире произошло возгорание после атаки БПЛА

Нефтебаза загорелась в Армавире после атаки дронов На территории нефтебазы в Армавире произошло возгорание после атаки БПЛА

Москва22 июл Вести.Пожар произошел на нефтебазе в Северной промзоне Армавира в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, об этом сообщили в администрации города. По данным властей, объект был атакован по меньшей мере шестнадцатью дронами, это одна из самых масштабных атак.

По данным оперативных служб, в результате удара на территории объекта произошел пожар, его площадь достигла порядка 800 квадратных метров уточнили в администрации

В тушении огня участвуют 40 специалистов МЧС России. Ситуация находится под контролем.

О пострадавших не сообщается.