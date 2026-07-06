Москва6 июлВести.Омский нефтеперерабатывающий завод был атакован беспилотными летательными аппаратами, сообщил в MAX губернатор Омской области Виталий Хоценко.
По данным главы региона, расчеты средств противовоздушной обороны Минобороны России сбили большую часть дронов.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нетговорится в заявлении
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
Ранее сообщалось, что несколько украинских беспилотников ударили по северному промышленному узлу Омска.