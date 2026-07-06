Москва6 июлВести.По предварительным данным, в результате атаки БПЛА на Омский нефтеперерабатывающий завод погибших и пострадавших нет, сообщил в MAX губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Глава региона отметил, что ПВО сбила большую часть беспилотных летательных аппаратов.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На месте инцидента работают оперативные службыговорится в заявлении
Также Виталий Хоценко обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие, не приближаться к обломкам беспилотников, не снимать видео и не фотографировать БПЛА.
Ранее сообщалось, что несколько украинских БПЛА атаковали северный промышленный узел Омска.