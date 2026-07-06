Хоценко: погибших и пострадавших при атаке на Омский НПЗ нет

При атаке на Омский НПЗ погибших и пострадавших нет Хоценко: погибших и пострадавших при атаке на Омский НПЗ нет

Москва6 июл Вести.По предварительным данным, в результате атаки БПЛА на Омский нефтеперерабатывающий завод погибших и пострадавших нет, сообщил в MAX губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Глава региона отметил, что ПВО сбила большую часть беспилотных летательных аппаратов.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На месте инцидента работают оперативные службы говорится в заявлении

Также Виталий Хоценко обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие, не приближаться к обломкам беспилотников, не снимать видео и не фотографировать БПЛА.

Ранее сообщалось, что несколько украинских БПЛА атаковали северный промышленный узел Омска.