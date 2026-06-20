ВС РФ отразили атаку украинских беспилотников на Тюменский НПЗ

ВС РФ отразили атаку украинских БПЛА на Тюменский НПЗ ВС РФ отразили атаку украинских беспилотников на Тюменский НПЗ

Москва20 июн Вести.Российские военные отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Тюменский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор.

Отражена атака БПЛА на Тюменский НПЗ… По предварительной информации, завод не пострадал, сотрудники эвакуированы написал он в своем канале в мессенджере МАХ

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Тюменский нефтеперерабатывающий завод расположен в промзоне на юго-востоке Тюмени.