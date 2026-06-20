Москва20 июнВести.Российские военные отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Тюменский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор.
Отражена атака БПЛА на Тюменский НПЗ… По предварительной информации, завод не пострадал, сотрудники эвакуированынаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
Тюменский нефтеперерабатывающий завод расположен в промзоне на юго-востоке Тюмени.